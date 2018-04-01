لكن الرد الروسي لم يتأخر، وكان مفاجئا أيضا. فقد قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل يومين، إن رد موسكو سيكون "متماثلا"، في إشارة إلى عدد الدبلوماسيين الذين ستطردهم روسيا.

ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل عملية "الطرد الدبلوماسي" التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات بين هذه البلدان.

بريطانيا: طردت 23 روسيا تقول إنهم عملوا جواسيس تحت غطاء دبلوماسي. وتعهدت بتجميد أي أصول حكومية روسية "يمكن استخدامها لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو السكان البريطانيين".

وطردت روسيا 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على ذلك وأغلقت القنصلية البريطانية في سان بطرسبرغ والمجلس الثقافي البريطاني.

وأبلغت موسكو بريطانيا، السبت، أنها يجب أن تخفض "ما يزيد قليلا على 50" آخرين من الموظفين الدبلوماسيين والفنيين، علاوة على الثلاثة والعشرين دبلوماسيا الذين غادروا بالفعل، وذلك بغية تقليص البعثة البريطانية إلى نفس حجم البعثة الروسية في بريطانيا.

الولايات المتحدة: طردت 60 روسيا، من بينهم 12 شخصا من ضباط المخابرات من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأغلقت القنصلية الروسية في سياتل.

موسكو ستطرد ما لا يقل عن 60 موظفا من البعثات الدبلوماسية الأميركية في روسيا.

كندا: طردت 4 روس تقول إنهم عملوا جواسيس أو تدخلوا في شؤون كندا تحت غطاء دبلوماسي. ورفضت 3 طلبات لتعيين موظفين دبلوماسيين روس.

موسكو طردت 4 دبلوماسيين كنديين.

حلف شمال الأطلسي: طرد 7 دبلوماسيين من البعثة الروسية وعرقل تعيين 3 آخرين. روسيا ستطرد 7 أيضا.

أوكرانيا: طردت كييف 13 دبلوماسيا وردت موسكو بالمثل.

فرنسا: تبادل الجانبان طرد 4 دبلوماسيين.

ألمانيا: كلا الجانبين قاما بطرد 4 دبلوماسيين.

بولندا: طرد كل من البلدين 4 دبلوماسيين.

ليتوانيا: طرد كل من البلدين 3 دبلوماسيين

جمهورية التشيك: تبادل البلدان طرد 3 دبلوماسيين.

إيطاليا: طردت روما دبلوماسيين اثنين وفعلت موسكو الشيء نفسه.

أستراليا: تبادلت الدولتان طرد اثنين من الدبلوماسيين.

هولندا: طرد دبلوماسيين اثنين من كل جانب.

إسبانيا: مدريد وموسكو تتبادلان طرد اثنين من الدبلوماسيين.

ألبانيا: طرد دبلوماسيين اثنين من كل جانب.

الدنمارك: تبادلت الدولتان طرد اثنين من دبلوماسيي الأخرى.

هنغاريا: طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.

أيرلندا: طردت الدولتان أحد دبلوماسيي الدولة الأخرى.

مقدونيا: طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.

السويد: تبادل الجانبان طرد دبلوماسيا واحدا.

النرويج: طردت الدولتان أحد دبلوماسيي الدولة الأخرى.

لاتفيا: تبادل البلدان طرد دبلوماسي واحد.

إستونيا: كلا الطرفين طرد أحد دبلوماسيي الطرف الآخر.

فنلندا: طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.

رومانيا: بوخارست طردت دبلوماسيا روسيا ولجأت روسيا للإجراء نفسه.

كرواتيا: البلدان قاما بطرد أحد دبلوماسيي البلد الآخر.

مولدوفا: تبادل الجانبان طرد 3 دبلوماسيين.

بلجيكا: طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.

الجبل الأسود: تبادل البلدان طرد دبلوماسي واحد.

جورجيا: تبادل طرد دبلوماسي واحد من كل جانب.