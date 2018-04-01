واعتبر البيان الروسي المنشور بموقع السفارة الإلكتروني أن ذلك يعكس "السياسة المناوئة لروسيا، والخطاب التهديدي المتصاعد من الجانب البريطاني، وتصرفات الحكومة البريطانية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية".

وتتهم بريطانيا روسيا بالضلوع في تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته في مدينة سالزبري الإنجليزية، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.

وفي وقت سابق، هددت موسكو بتفتيش كل طائرة بريطانية تهبط في روسيا، وذلك بعد إخضاع طائرة ركاب روسية، تابعة لشركة "إيرفلوت"، للتفتيش الخميس الماضي، في مطار "هثيرو".

وطالبت وزارة النقل الروسية بريطانيا بتفسير سبب تفتيش طائرة "إيرفلوت"، والذي وصفته السفارة الروسية في لندن بأنه "استفزاز سافر"، ويندرج ضمن السياسة "العدائية" للندن في تعاملها مع موسكو.

وتبادلت الدولتان طرد 23 دبلوماسيا، وإضافة إلى ذلك أمرت روسيا بريطانيا بخفض مستوى العاملين بسفارتها في موسكو إلى نفس مستوى العاملين بالسفارة الروسية في لندن.