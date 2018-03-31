وأوضح التقرير أن الجيش لم يتمكن حتى الآن من تطوير أداة تشفير لتأمين نقل البيانات إلى الطائرة التي دخلت الخدمة في السبعينات.

وأورد التقرير أن أدوات الاتصال في الطائرة لا تتماشى كذلك مع المعايير الحالية، وهو ما يعني وجود خطر من احتمال اعتراض المعلومات.

وأضاف "هذا يعني في أسوأ الأحوال أن طلب نظام اتصالات مشفر لنظام أسلحة تورنيدو لا يمكن تحقيقه. كما يعني أن نظام أسلحة تورنيدو لن يشارك في مهام حلف شمال الأطلسي".

وأشار متحدث باسم القوات الجوية الألمانية إلى أن طائرات تورنيدو العشر المسجلة لدى قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي تفي بالمتطلبات الحالية دون الخوض في تفاصيل.

وتسعى ألمانيا إلى البدء في السحب التدرجي لتورنيدو عام 2025، وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة "يوروفايتر تايفون" تقود سباق الترشيحات لتحل محلها وإن المنافسة تشمل أيضا الطائرة (إف-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن و(إف-18) التي تصنعها بوينغ.