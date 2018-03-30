ويكشف الفيديو إطلاق الصاروخ الباليستي "سارمات" الذي يفوق سرعة الصوت، من محطة بليستيسك، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

ويستطيع الصاروخ المتقدم قطع مسافة 24 ألفا و696 كيلومتر في ساعة واحدة، كما يستطيع حمل عشرة أطنان كاملة على متنه.

ويأتي إعلان الاختبار وسط توتر ديبلوماسي كبير بين موسكو وعواصم غربية، جراء اتهام روسيا بتدبير تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في وقت سابق من مارس.