انتفاضة الأحواز مستمرة بوجه القمع الإيراني
واستخدمت قوات الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار لتفريق التظاهرات، واعتقلت العشرات من المتظاهرين، الذين يطالبون بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب.
وبرزت المشاركة الواسعة للنساء العربيات في التظاهرات والاعتصامات هتافا وغناء وتشجيعا للشباب.
ويطالب الجميع بحقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية والعمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم، وحقوق أخرى كثيرة.
وهذه التظاهرات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها تشكل نقلة نوعية في حجم وأسلوب الاحتجاجات.
وتتصاعد هذه الأيام بقوة حركة الشارع ويستغل المتظاهرون الليل لتكثيف نشاطاتهم في محاولة لإخفاء وجوه المشاركين لتحاشي المزيد من الاعتقالات.
لكن اللافت كسر حاجز الخوف الذي سيطر على الأحوازيين على مدى السنوات الماضية بسبب القمع والاعتقالات والإعدامات العلنية.
موسكو تستدعي سفراء أوروبيين وتمهل بريطانيا شهرا
وبحسب "فرانس برس" فقد وصل سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وكذلك سفراء العديد من دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر الجمعة.
وأمهلت روسيا بريطانيا شهرا لخفض عدد دبلوماسييها، كما أنها أبلغت السفير الهولندي قرارها طرد دبلوماسيين اثنين.
وتأتي الخطوة الروسية، بعد إعلان 24 دولة من بينها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا، تضامنا مع بريطانيا، على خلفية الهجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا.
وكان ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين قد صرّح الجمعة بأن روسيا "ليست هي من بادرت إلى شن حرب دبلوماسية"، وذلك بعد قرار موسكو طرد 60 دبلوماسيا أميركيا.
روسيا: "الحرب الدبلوماسية" ليست مسؤوليتنا
وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "روسيا اضطرت لاتخاذ إجراءات انتقامية ردا على أعمال غير ودية وغير مشروعة"،
يذكر أن الولايات المتحدة اعتبرت رد الفعل الروسي "غير مبرر".
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأميركية في سانت بطرسبرغ، ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة ودول عدة أخرى في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.