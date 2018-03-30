وقال الناطق باسم الرئاسة إبراهيم كالين: "نرفض أي جهد يهدف إلى تشجيع حوار أو اتصالات أو وساطة بين تركيا وهذه المجموعات الإرهابية".

وجاءت تصريحات كالين بعدما دعت باريس إلى حوار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

ومؤخرا استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية، التي تقول أنقرة إنهم مرتبطون بحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في تركيا.