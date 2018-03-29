وطالب المتظاهرون بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب.

واعتاد النظام الحاكم بطهران قمع كل الأقليات العرقية، التي تشكل في مجموعها السواد الأكبر من سكان البلاد، وخاصة عرب الأحواز الذين يقع عليهم النصيب الأكبر من الاضطهاد والظلم.

فمنذ احتلالها إقليم الأحواز في الربع الأول من القرن العشرين، نفذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة خطة شاملة لمحو الهوية الأحوازية، ليتصاعد القمع مع وصول الخميني إلى السلطة عام 1979.

وحرمت طهران أهالي الأحواز من الدراسة بلغتهم الأم وغيّرت أسماء المدن من العربية إلى الفارسية، وحظرت أي أنشطة ثقافية عربية، وعاقبت النشطاء بالسجن والتعذيب حتى الموت.