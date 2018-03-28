وتُظهر صور التقطتها راكبة لطائرة تتبع الخطوط الروسية في المهبط وقد أحاطت بها سيارات خدمات الطوارئ، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وقالت السيدة التي تدعى فلورار لو إن موظفي المطار أخبروها بأن رحلتها قد تأجلت بعد دهست الطائرة أحد العاملين.

وكتبت على تويتر: "نحن لا نعلم حقا ما حدث. أبلغنا طاقم الطائرة بأننا قد دهسنا شخصًا على المدرج".

"وفقا لهم كان هذا الشخص محاصرا تحت العجلة. في الوقت الحالي ، ما زلنا في انتظار المزيد من المعلومات".

ويعتقد أن نحو 200 راكب عالقون على متن طائرة الخطوط الروسية التي ظلت على مدرج المطار في الساعتين الماضيتين.