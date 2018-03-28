وتعرض اللقطات عملية مشتركة بين قوات الأمن الخاصة الأفغانية والقوات الخاصة الأميركية في قرية مغول في منطقة درزاب بإقليم جوزجان.

وتلك هي أحدث حلقة في سلسلة من الضربات في محافظة غوزغان استهدفت مقاتلين من فرع داعش في أفغانستان وباكستان، بما في ذلك غارة يوم 22 مارس أودت بحياة أربعة من مقاتلي ولاية خراسان في منطقة درزاب.

وقد أسفرت أولى الضربات في 16 مارس عن مقتل قائدين في داعش خراسان، وهما عمير وأبو سامايا، في إقليم سار-بول ، بالإضافة إلى 13 مقاتلاً آخرين في مقر ولاية خراسان في جوزجان، حسبما جاء في البيان.