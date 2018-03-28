وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات تعتقد أن نحو 15 شخصا فقدوا أثناء محاولتهم عبور النهر الذي يفصل اليونان عن تركيا في أقصى شمال شرق البلاد.

وقالت متحدثة باسم فرقة الإنقاذ، إنه تمت الاستجابة لنداء أرسل عبر رقم الطوارئ 112 الخاص بالاتحاد الأوروبي، لكن لم يتسن العثور على أحد حتى الآن، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويسعى مزيد من المهاجرين واللاجئين للعبور إلى اليونان عبر الحدود البرية مع تركيا منذ أن أسفر اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 عن إغلاق الممر البحري إلى الجزر اليونانية، الذي قطعه قرابة مليون شخص عام 2015.

ويتسم نهر إفروس بالخطورة وغرقت امرأة وطفلان فيه الشهر الماضي. وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى غرق 19 شخصا على الأقل عام 2010.