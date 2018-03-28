وبث التلفزيون الكوري تقريرا مدته 40 دقيقة لقمة كيم وشي في بيكين، بدون عرض أي شريط مصور لاجتماعهما.

ورغم سعي الصين للإبقاء على سرية زيارة كيم ووصفها "بغير الرسمية"، فقد نظمت استقبالا رسميا لرئيس دولة، والذي تضمن حفل ترحيب واستعراض لحرس الشرف في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة.

وقالت مذيعة بالتلفزيون الكوري الشمالي إن "الزعيم الأعلى (كيم) قال إن الحزب والحكومة (الكوريين الشماليين) عازمان بقوة على الارتقاء بالعلاقات بين كوريا الشمالية والصين، والتي شكلها وعززها القادة السابقين للبلدين، إلى مستوى أعلى".

وأضافت المذيعة: "وقال الزعيم إنه يريد مقابلة الرئيس شي جينبينغ والرفاق الصينيين الآخرين في كثير من الأحيان لتعزيز الصداقة والتواصل الاستراتيجي والتعاون".

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الصيني المركزي في وقت سابق الأربعاء، كيم متجهما ويجلس بشكل متحفظ على طاولة ويجري محادثات مع شي.

وتظهر الصورة تباينا صارخا مع الطريقة المبتهجة التي بدا عليها كيم في تغطية وسائل إعلام بلاده لاجتماعه مع المبعوثين الكوريين الجنوبيين في بيونغيانغ في وقت سابق هذا الشهر.

ويبدو أن المحادثات السرية في بيكين تهدف لتحسين مواقف البلدين، قبل اجتماعات كيم المرتقبة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القادمة.

وبدت الصين منغلقة بشكل متزايد مع تدهور علاقاتها مع كوريا الشمالية التي تواصلت مباشرة مع سول وواشنطن.