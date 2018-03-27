ويرصد المقطع الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل المركز التجاري، وهم يركضون في كل الاتجاهات ويصيحون محاولين النجاة بأنفسهم.

كما بين الفيديو لحظة الاشتعال السريع للنيران في كل أرجاء المركز، الأمر الذي أدى إلى دخان كثيف وضبابية في الرؤية.

والتهم الحريق، الذي يعد أحد أكبر الحرائق في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، الطوابق العليا من مركز "وينتر تشيري" للتسوق بعد ظهر يوم الأحد.

ويعد "وينتر تشيري" مقصدا شهيرا للعائلات وكان مكتظا بالزوار الأحد، أول عطلة نهاية أسبوع من العطلة المدرسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الثلاثاء أن الحريق الذي أودى بأرواح العشرات في مركز تجاري مزدحم كان نتيجة "إهمال جنائي وعبثي".

وقال محققون في روسيا إن حارس أمن في المركز التجاري المزدحم في سيبريا أغلق جهاز الإنذار من الحرائق فيما كانت مخارج الطوارئ في المبنى موصدة.

واعتقلت السلطات الأمنية، إلى حدود الساعة، أربعة أشخاص للتحقيق معهم، في وقت لم يكشف فيه بعد المسؤولون سبب الحريق.

هذا وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الثلاثاء أن 41 طفلا كانوا بين قتلى الحريق.