واعتمدت الوكالة في الخبر على قائمة للضحايا تم إعلام ذويهم بها.

وأضافت أن 64 شخصا إجمالا لقوا مصرعهم في الحريق.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الثلاثاء إن الحريق الذي أودى بأرواح العشرات في مركز تجاري مزدحم بمدينة كيميروفو كان نتيجة "إهمال جنائي وعبثي".

وقال محققون في روسيا إن حارس أمن في المركز التجاري المزدحم في سيبريا أغلق جهاز الإنذار من الحرائق فيما كانت مخارج الطوارئ في المبنى موصدة.

والتهم الحريق، الذي يعد أحد أكبر الحرائق في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وأودى بحياة 64 شخصا على الأقل، الطوابق العليا من مركز "وينتر تشيري" للتسوق بعد ظهر يوم الأحد.