وعنونت صحيفة "يني آكيت" المحافظة والموالية للرئيس رجب طيب أردوغان "هذه العقلية تقلقنا"، مشيرة إلى أن ميركل "لا تفوت فرصة للإدلاء بتصريحات ضد تركيا".

ودانت الصحيفة خصوصا الدعوة التي نسبت إلى ميركل للإفراج عن جنديين يونانيين اعتقلا بعد دخولهما إلى الأراضي التركية أثناء دورية على الحدود، في قضية زادت التوتر في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وتتهم يني آكيت أيضا ألمانيا بأنها "تستضيف" على أراضيها العديد من "الإرهابيين"، مشيرة إلى حزب العمال الكردستاني وأنصار الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وأعضاء في مجموعة من اليسار المتطرف.

وأضافت الصحيفة "نحن أيضا نقلق من هذه العقلية التي تترجم بدعم للإرهاب وصمت حيال الهجمات على المساجد".

ومنذ مطلع العام تعرضت حوالى 30 مؤسسة، من بينها مؤسسات دينية، تابعة للجالية التركية لتخريب أو إحراق في ألمانيا.

وطالب ممثلون عن المسلمين في ألمانيا، قبل أسبوعين، بالمزيد من الدعم من السلطات والمجتمع حيال تزايد هذه الهجمات.

وبحسب السلطات، تنسب هذه الهجمات إلى جماعات عنصرية أو منظمات كردية ترد على العمليات العسكرية التركية في عفرين ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتذكر صورة يني آكيت بأخرى، نشرتها قبل عام صحيفة "غونيش" الموالية للحكومة، في ذروة التوتر بين ألمانيا وتركيا، ولم يتردد في حينها أردوغان باتهام القادة الألمان باللجوء إلى "أساليب نازية"، مما أثار غضب برلين.