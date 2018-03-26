وثارت الشكوك حول صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بسعر منخفض للغاية إلى مؤسسة تعليمية تربطها صلات بآكي، زوجة آبي، الذي يواجه بسبب تلك الصفقة أكبر أزمة سياسية، منذ عودته إلى السلطة في عام 2012، واحتجاجات يومية تقريبا للمطالبة باستقالته.

وينفي رئيس الوزراء تدخله هو أو زوجته في صفقة البيع، أو سعيه لتعديل الوثائق المتعلقة بالصفقة، الذي شمل رفع اسميهما من تلك الوثائق.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "أساهي" الليبرالية في مطلع هذا الأسبوع، رأى 48 في المئة من المشاركين ضرورة استقالة آبي وحكومته، بينما قال 39 في المئة إنه لا ضرورة لتلك الاستقالة.

وتراجع التأييد لآبي إلى 32.6 في المئة أي 11.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر مضى، في حين زادت نسبة غير المؤيدين 13.2 نقطة مئوية لتصل إلى 54.9 في المئة.

ولدى سؤال المشاركين في الاستطلاع عن سبب تأييدهم لآبي قال معظمهم، ونسبتهم 37.8 في المئة، إن حكومته "تبدو أفضل من غيرها"، وهو ما يعكس تفتت المعارضة.

وكان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع معدوما، وشارك فيه 66.7 في المئة ممن جرى الاتصال بهم. وفقا لوكالة "رويترز".

ولدى سؤاله أمام لجنة برلمانية، الاثنين، عن فضيحة بيع الأرض أكد آبي مسؤوليته عن فقد ثقة الناخبين بصفته رئيسا للحكومة، لكنه نفى مجددا أي تورط مباشر له أو لزوجته في بيع الأرض.