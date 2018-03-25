وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس إن بوتشيمون "أوقف اليوم الساعة 11:19 صباحا من قبل قوة شرطة الطريق السريع في (مقاطعة) شلزفيك هولشتاين".

وأضاف أن التوقيف بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه. وأكدت ناطقة باسم حزبه اعتقاله لدى وصوله من الدنمارك.

ويواجه بوتشيمون عقوبة، قد تصل إلى السجن 25 عاما، في إسبانيا إذا أدين باتهامات التمرد والعصيان الموجهة إليه فيما يتعلق بإجراء استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا، أدى لإعلان الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد في أكتوبر.