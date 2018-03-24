وجاء في المذكرة الموقعة الجمعة أن المتحولين جنسيا الذين عانوا في الماضي من اضطراب الهوية الجنسية يعتبرون غير مؤهلين للخدمة العسكرية "إلا في ظل بعض الظروف المحدودة".

وتعرف المذكرة هؤلاء بأنهم "من ربما يحتاجون لعلاج طبي مكثف بما في ذلك العقاقير الطبية أو الجراحة".

وأضافت أن وزيري الدفاع والأمن الداخلي "يمكن أن يمارسا سلطتيهما لتنفيذ أي سياسات ملائمة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا".

وقال البيت الأبيض إن وزير الدفاع جيم ماتيس يرى أن من جرى تشخيص إصابتهم باضطراب الهوية الجنسية أو لهم تاريخ من الإصابة بها يمثلون خطرا على فعالية الجيش.

وأضاف:"ستمكن هذه السياسة الجديدة الجيش من تطبيق معايير عقلية ونفسية راسخة... بنفس القدر على كل الأفراد الذين يودون الانضمام والقتال في صفوف القوة العسكرية الأفضل على مستوى العالم".

وانتقدت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي الخطوة ووصفتها بأنها إهانة لأفراد القوات المسلحة من المتحولين جنسيا.

وفي بيان شديد اللهجة قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي إن السياسة الجديدة ستضر بالأمة.