وعوض تراجع حاد في تبني الأطفال من الصين والكونغو زيادات ملحوظة من دول كثيرة، بما فيها الهند وكولومبيا ونيجيريا.

وأظهر تقرير للخارجية الأميركية عن العام المالي 2017، والصادر الجمعة، تسجيل 4714 حالة تبني من الخارج، في انخفاض مقارنة مع 5372 حالة عام 2016، وفي تراجع بواقع نحو 80 بالمائة مقارنة مع 22884 حالة في العام 2004.

ويتراجع العدد سنويا منذ ذلك الحين.

كانت الصين صاحبة نصيب الأسد فيما يتعلق بتبني الأطفال الأجانب بالولايات المتحدة، إذ كان أغلبهم من هناك، ولكن الإجمالي البالغ 1905 المسجل عام 2017 شكل تراجعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع العام 2016 فضلا عن تراجع كبير عن الذروة المسجلة عام 2005 بواقع 7903 حالة.