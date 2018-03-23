وحكم قاضي على أحمد حسن (18 عاما)، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على أن يقضي عقوبة السجن بحد أدنى 34 عاما. وأدان محلفون الأسبوع الماضي حسن بتهمة الشروع في القتل في هجوم وقع سبتمبر 2017.

ووصف القاضي تشارلز هادون المتهم حسن بأنه "فرد خطير ومراوغ"، وقال إنه خطط لتفجير الأنفاق "بعزم طائش" بينما ادعى أنه طالب لجوء نموذجي.

القنبلة بدائية الصنع التي وضعها في محطة مزدحمة لمترو الأنفاق في لندن انفجرت جزئيا فقط في محطة بارسونز غرين. وأوضح ممثلو الادعاء أن الهجوم كان سيتسبب على الأرجح في وقوع وفيات إذا كانت القنبلة قد انفجرت بالكامل.