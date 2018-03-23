وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بؤسسة "مبنا" الإيرانية، وهم متهمون بـ"سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية".

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن الهجوم الإلكتروني تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية. وأضافت أن الهجوم استهدف 144 جامعة أميركية و176 جامعة في 21 دولة أجنبية.