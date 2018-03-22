وجاء في مسودة، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أن "المجلس الأوروبي يندد بحزم باستمرار التحركات غير القانونية لتركيا في شرق المتوسط وبحر إيجه، ويشدد على تضامنه التام مع قبرص واليونان".

وكانت توترات بين أنقرة ونيقوسيا نشبت حول التنقيب عن الغاز قبالة السواحل الشرقية لقبرص.

وأجرى الجيش التركي، الشهر الماضي، مناورات في البحر المتوسط، الأمر الذي منع سفينة استأجرتها شركة إيني لاستكشاف النفط والغاز، التي تسيطر عليها الدولة في إيطاليا، من الوصول إلى منطقة أصدرت قبرص ترخيصا بالتنقيب فيها.

وعبر الاتحاد الأوروبي حينذاك عن تضامنه مع قبرص.

وتقول تركيا، التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع قبرص، إن مناطق معينة في المنطقة البحرية الخاصة بالجزيرة المقسمة على أسس عرقية، "تقع تحت ولايتها".

وفي المقابل تقول قبرص إنها ستمضي قدما في التنقيب عن النفط والغاز في مياهها، مما يشير إلى تمسكها بموقفها في مواجهتها مع تركيا بشأن ثروات الطاقة.