ووقع الانفجار قرب مزار شيعي غربي كابل، بالتزامن مع احتفالات عيد "النوروز" الذي يمثل بداية السنة الفارسية الجديدة، وفق "رويترز".

هذا ولم تسارع أي جهة لتبني الهجوم على الفور.

وكان آخر تفجير قد وقع في كابل، في الـ17 من مارس الجاري، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وتتعرض العاصمة الأفغانية بانتظام إلى هجمات انتحارية يتبناها غالباً تنظيم داعش وحركة طالبان.

جدير بالذكر أن حوالي 2300 مدني سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات انتحارية وهجمات في أفغانستان عام 2017، في أعلى حصيلة تسجلها الأمم المتحدة حتى الآن في هذا البلد منذ اندلاع الحرب عام 2001.