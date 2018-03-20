ومن المتوقع أن يخفف ترامب قواعد مثل هذه المبيعات في الخارج بمقتضى سياسة جديدة تأخر تطبيقها فترة طويلة، تتعلق بالطائرات الحربية دون طيار، من المقرر طرحها هذا الشهر، فيما يمثل أول مرحلة من تعديل أشمل لقواعد تصدير السلاح.

وكانت شركات صناعة الطائرات بلا طيار قد مارست ضغوطا شديدة لتغيير القواعد وذلك في ضوء المنافسة المتنامية التي تواجهها من الشركات الصينية والإسرائيلية المنافسة، التي تبيع منتجاتها في كثير من الأحيان في ظل قيود أخف.

ومن المنتظر أن يصور البيت الأبيض هذه الخطوة على أنها جزء من مبادرة "اشتر الأميركي" التي طرحها ترامب لخلق فرص العمل وتقليل العجز التجاري الأميركي.

إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان والحد من انتشار السلاح يحذرون من أن ذلك يجازف بتغذية العنف وعدم الاستقرار في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا.