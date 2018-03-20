أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت سول الثلاثاء أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت هذا العام ستستأنف في الأول من أبريل المقبل، رغم الهدوء السائد بين كوريا الشمالية وجارتها بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية.