وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التونسية تونس أيمن أبو راس الذي قدم نفسه بالمتحدث باسم رؤية القذافي وتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، والمحامي الناشط الحقوقي خالد الغويل.

وقال أبو راس إن "كل المفاوضات والسياقات السياسية التي أدت إلى اتفاق الصخيرات هي خارج رؤية سيف الاسلام للحل في ليبيا".

وأوضح أن الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا لا تعير أهمية لمقاضاة القذافي أمام محكمة الجنايات الدولية، لأن ليبيا لم توقع على اتفاق روما المنظم لهذه المحكمة.

من جهته، قال الغويل إن القذافي حوكم في ليبيا وسجن ثم شمله العفو العام، وبالتالي لا يجوز محاكمة شخص مرتين على نفس التهمة.