وأعلن المسؤول في شرطة كوبنهاغن، بيتر داهل، أن المهاجمين هربوا لدى وصول دورية شرطة إلى المكان.

وقال لوكالة فرانس برس: "نجري تحقيقات في المنطقة ونبحث عن شهود عيان وكاميرات المراقبة، لكن لم نتوصل إلى المشتبه بهم حتى اللحظة".

ووقع الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن مقاتلين من المعارضة السورية مدعومين من أنقرة سيطروا "بالكامل" على مركز مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية شمالي سوريا.

من جهتها، رفضت السفارة التركية في كوبنهاغن التعليق على الحادثة.