وكانت وسائل الإعلام في إيطاليا قد ضجت، الأحد، ببنأ وفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى، التي تعرضت لاعتداء عنصري من 10 فتيات في مدينة نوتنغهام قبل نحو أسبوعين.

وتصدرت قصة مريم عناوين الصحف الإيطالية، فيما جرى الإعلان في روما عن فتح تحقيق مستقل لمعرفة ملابسات الحادث.

ووصفت الصحف مريم بالمواطنة الإيطالية ذات الجذور المصرية.

وكانت مريم البالغة من العمر 18 سنة، قد تعرضت للاعتداء البدني في 2 مارس الجاري. وقالت والدة مريم، إن ابنتها تعرضت للضرب والسحل لمسافة 20 مترا من قبل 10 فتيات بريطانيات أمام المارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

الفيدرالية العربية تستنكر الجريمة

وفي سياق متصل، أبدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان "انزعاجها البالغ واستنكارها" لوفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى.

وأعربت عن استنكارها بأشد العبارات لهذا الحادث الذي هو "انتهاك لأبسط وأهم حقوق الإنسان، الحق في الحياة".

كما أبدت قلقا بالغا إزاء مثل هذه الجرائم أيا تكن الدولة التي تقع فيها، وأيا يكن مرتكبوها.

ودعا رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أحمد الهاملي "إلى أهمية العمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر بغض النظر عن لونه أو دينه أو أصله أو عرقه أو خلفيته".

وأضاف الهاملي في بيان، أن الفيدرالية ترى أنه "أيا تكن دوافع هذا الحادث المأساوي، فإنها تستنكر أي أعمال عنف تهدد حياة الإنسان وأمنه الإنساني".

وشدد على ترحيب الفيدرالية بتأكيدات الشرطة البريطانية أنها تحقق بحدية بالغة في الحادث، وأنه يأمل في التوصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة بأسرع ما يمكن بما يضمن تحقيق العدالة لمريم وأسرتها.

وأشار إلى أن الفيدرالية "تشجع قادة المجتمعات المحلية، على كل المستويات، في بريطانيا وغيرها على العمل لإشاعة ثقافة التسامح والحوار والتعايش بما يضمن أمن كل فئات المجتمع".

يذكر الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تأسست في شهر مارس عام 2016 في مدينة جنيف السويسرية، وأصبحت أكبر مظلة عربية تنضوي تحتها قرابة 40 منظمة وهيئة وجمعية ومؤسسة حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي.