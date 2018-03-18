ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ونبهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا إلى ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي بعد اجتياح الإعصار المداري ماركوس المدينة برياح سرعتها 130 كيلومترا في الساعة السبت.

وقالت حكومة الإقليم الشمالي إن المدارس ستظل مغلقة الاثنين المقبل.

وقال بيتر كلاسن الخبير في مكتب الأرصاد الجوية لـ"رويترز" إنه من المتوقع وصول الإعصار المحيط الهندي الاثنين القادم، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومترا و224 كيلومترا في الساعة.