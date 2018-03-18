وقال قائد الشرطة الألبانية إردي فيليو في مؤتمر صحافي "يتعلق الأمر بسبع مجموعات إجرامية لديها قنوات في ألبانيا وبلغاريا وفرنسا وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان وإيطاليا وبريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة وكندا".

وأشار المتحدث إلى أن "هذه المجموعات الإجرامية التي تتألف من رعايا ألبانيين وأجانب أدخلت بصورة غير شرعية ألف ألباني على الأقل إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا". وقد حصل ذلك في عام 2017.

ومن بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 39 مشتبها به أربعة شرطيين. وتلاحق السلطات 12 مشتبها بهم آخرين، بينهم بلغاريان.

ودفع طالبو الهجرة للشبكة سبعة آلاف جنيه أسترليني (نحو ثمانية آلاف يورو) من أجل دخول بريطانيا وبين 25 ألف و30 ألف دولار أميركي (بين 20300 و24400 يورو) لدخول الولايات المتحدة أو كندا.

وضبطت الشرطة كمية كبيرة من جوازات السفر المزورة، وعددا من الأختام والوثائق المزورة. وأعلنت أن وكالات سفر في تيرانا وليجا (شمال) متورطة في عمليات التهريب.

وتكتسب مكافحة كل أشكال التهريب والجريمة المنظمة أهمية قصوى لألبانيا التي حصلت في العام 2014 على ترشيح للعضوية في الاتحاد الأوروبي. وتأمل السلطات ببدء مفاوضات الانضمام إليه في 2018.