وأنكرت الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، ضلوع روسيا في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغى سكريبال وابنته، كما نفت وجود غاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي قالت بريطانيا إنه استخدم في الهجوم.

وفي تصريحات إلى قناة "روسيا - 24" التلفزيونية، قالت زاخاروفا إن بريطانيا تتخذ موقفا قاسيا ضد موسكو بسبب إحباطها إزاء التقدمات الأخيرة، التي أحرزتها القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا ضد المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب مؤخرا.

وأضافت زاخاروفا أن الغرب يحاول "صرف الانتباه عما فعله في سوريا والعراق"، وأن بريطانيا "تريد أن تظهر للعالم بطريقة ما أن روسيا ليست قوة حفظ سلام ولكنها تلعب لعبتها الخاصة".

وفي السياق، طردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية واقعة تسميم الجاسوس، وردت روسيا بطرد دبلوماسيين بريطانيين.