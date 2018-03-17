وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، أن كل القتلى والمصابين في الانفجار مدنيون، ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين.

وذكر مسؤولو الشرطة أنها ما زالت تتحرى سبب الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

ورغم أن هذا الانفجار يعد صغيرا نسبيا مقارنة بانفجارات أخرى أسقطت عشرات القتلى في الآونة الأخيرة، إلا أن استمرار وقوع الهجمات في كابل يقوض الثقة في حكومة الرئيس أشرف عبدالغني، التي يدعمها الغرب.

وقال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الأربعاء: "كابل هي محور جهدنا الرئيسي" في إشارة للقوى الدولية التي تساعد قوات الأمن والدفاع الأفغانية.