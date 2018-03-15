وأدرف السيسي قائلا: "قسما بالله، أنا مستعد ألبس الأفرول (الزي العسكري) وأنزل أقاتل جنبا إلى جنب معهم"، في إشارة إلى قوات الجيش والشرطة التي تواجه الجماعات الإرهابية.

وقال الرئيس المصري، في تصريحات التي تأتي قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية، "يا نموت كلنا يا نعيش كلنا".

وفي حفل تأبين الجنود الذين سقطوا في المعركة ضد التنظيمات الإرهابية، استمع السيسي إلى روايات أمهات وأرامل الذين سقطوا بالمواجهات، واستقبلهم بحرارة، وتحدث لفترة وجيزة مع كل واحد منهم.

كما عانق أبناء الجنود الذين سقطوا وأكد أن "أولاد الأبطال لهم فى رقبتنا كل خير وأمن وسلام". وجلس إلى جواره لفترة وجيزة فتاة صغيرة وصبي يرتديان الزي العسكري، وهما من أبناء الجنود الذين سقطوا.

وقال السيسي عن الجنود الذين سقطوا، إن الثمن الذي دفعوه عزيز علينا، لكنه يبذل من أجل مصر.