وكانت الدبلوماسية كارولين بيريسفورد قد نشرت 3 تغريدات الأسبوع الماضي، ردا على مقال رأي نشر على موقع "ذا هيل" السياسي، الذي قال إن "الديمقراطيين قد يملكون فرصة كبيرة للفوز في انتخابات 2020، من خلال بيرني ساندرز وإليزابيث وارن"، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأميركية.

وردت بيريسفورد على المقال قائلة: "كلا لا يمكن. أرجوكم رتبوا أموركم وإلا فسنموت جميعا"، مستخدمة لهجة بذيئة.

وأضافت أن الديمقراطيين "لم يتعلموا شيئا"، وأنه "في حال كان هذا هو كل ما يملكونه ضد ترامب، فيجب على الجميع أن يستعد لحكم يستمر 8 سنوات من ترامب".

وبعد نشر التغريدات، قامت بيرسفورد بمسحها وتحويل حسابها إلى "حساب شخصي".

وعلقت الخارجية النيوزلندية على الأمر قائلة إن التغريدات لم تلتزم بالقواعد السلوكية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتطلب من الدبلوماسيين أن يلتزموا بالحيادية السياسية وأن يكونوا حذرين عند التعبير عن آرائهم الشخصية".

وأضافت: "الوزارة لا تؤيد بأي حال مضمون أو لهجة هذه التغريدات"، لافتة إلى "اتخذت إجراءات مناسبة".