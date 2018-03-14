ويعد قرار إطاحة أو "تفنيش" تيليرسون الأحدث في حركة نزوح جماعي لمسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك أولئك في الدائرة الداخلية والمقربة للرئيس.

على أي حال، لم يكن تيليرسون الأول ولا الأخير بين ضحايا إدارة ترامب، فخلال 13 شهرا على توليه منصب الرئيس، ترك كثيرون مناصبهم أو طردوا منها، كما يوضح الإنفوغرافيك المرفق، وحتى من تقدموا باستقالاتهم خلال هذه الفترة، أشار كثيرون منهم إلى أن هذه الاستقالات جاءت بناء على طلب من ترامب.

ويمكن القول إن عدد من غادر الإدارة، سواء بالطرد أو برغبة ذاتية، فاق نظيره في أي إدارة سابقة، وبلغت نسبتهم في عهد ترامب أكثر من 34 في المئة، مقارنة مع 9 في المئة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما و6 في المئة في عهد جورج بوش الابن، و11 في المئة في عهد بيل كلينتون.