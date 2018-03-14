ومن المقرر أن ينتخب النواب الذين تم انتخابهم في 24 سبتمبر، ميركل مستشارة قبل ظهر الاربعاء، ثم ستقسم اليمين قبل أن تعقد أول اجتماع حكومي .

ويفترض أن تقوم ميركل في الواقع بطمئنة شركائها بشأن قدرتها على التحرك بينما يهز "بريكست بريطانيا" وانطواء بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نفسها والشعبية المتزايدة للأحزاب المناهضة للنظام الأوروبي القائم.

ويحتل اصلاح الاتحاد الاوروبي أولوية في برنامج عمل الحكومة الالمانية. وقد وعدت ميركل بالإسراع في أن تعيد لألمانيا "صوتها القوي" في اوروبا.

وستزور في الأيام المقبلة باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن إصلاحات الاتحاد الأوروبي.