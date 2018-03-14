وأوقف مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) غريغ ستيفن، الشريك المؤسس لفريق آيوا بارنستورمرز، بعد أن وقع قاض مذكرة توقيف بحقه لاتهامه بنقل مواد إباحية للأطفال عن عمد.

التهمة تحمل عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و30 سنة.

من المتوقع أن يظهر ستيفن (42 عاما) وهو من مونتيسيلو، لأول مرة في المحكمة الاتحادية في سيدار رابيدز.

قطع بارنستورمرز العلاقات مع ستيفن الشهر الماضي عندما فتش محققون منزله ومقصورته كجزء من التحقيق.

البرنامج، للأولاد بين الصفين الخامس والرابع عشر، يضم فرقا في فعاليات الاتحاد الرياضي للهواة وترعاه شركة "أديداس".

يتنقل العديد من اللاعبين الذين شاركوا في لعب كرة السلة في القسم الأول من خلال الاتحاد منذ تأسيسه في عام 2005.

تم الكشف عن بلاغ جنائي يزعم أن صهر ستيفن السابق وجد مصادفة جهاز تسجيل في الحمام أثناء أعمال ترميم في منزل المدرب الشهر الماضي.