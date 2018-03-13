وكتب ترامب على حسابه في تويتر قائلا "مايك بومبيو، مدير السي.آي.إيه سيصبح وزير خارجيتنا الجديد، سيقوم بعمل رائع.. شكرا لريكس تيلرسون على خدماته".

وأوضح ترامب أنه "اختلف مع تيلرسون" بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه "على نفس الموجة دائما" مع بومبيو.

كما كشف أن أنه قرر تعيين جينا هاسبل على رأس وكالة المخابرات المركزية خلفا ومبيو، مشيرا إلى أنه باتت أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

وسيتولى مايك بومبيو مهامه الجديدة بعد أيام فقط على الإعلان المفاجئ عن قمة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يحدد موعدها ولا مكان انعقادها.