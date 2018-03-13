وأضاف البيان أن العلاقة مع إيران لم تعاد بعد، وإن عملية تنفيذ القرارات بشأن إيران في 19 يناير 1981 ما زالت جارية".

وجاء في بيان البيت الأبيض أنه في 14 نوفمبر عام 1979 أصدر رئيس الولايات المتحدة القرار التنفيذي رقم 12170 لمواجهة التهديد غير الاعتيادي ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي باعتبارها حالة طوارئ وطنية تجاه إيران.

وأكد أنه وفقاً للقسم 202 (B) من قانون حالات الطوارئ مدد الرئيس حالة الطوارئ حول إيران وفقاً للأمر التنفيذي 12170 لعام آخر.