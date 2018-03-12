وقال المتحدث باسم السفارة في بيان إن :"سياسة الحكومة البريطانية الحالية تجاه روسيا تعتبر لعبة خطرة للغاية مع الرأي العام البريطاني"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأضاف :"هذا يوجه التحقيق ضمن مسار سياسي عديم الجدوى، وينطوي على عواقب خطيرة طويلة الأجل على علاقاتنا الثنائية".

وكانت تقارير نقلت في وقت سابق اليوم عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قوله إنه ينبغي على بريطانيا كشف حقيقة مع حدث مع الجاسوس قبل أن تتحدث مع روسيا.

وسبق بوتن تقرير للتلفزيون الرسمي الروسي يتهم فيه بريطانيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال الجاسوس عبر تسميمه، من أجل إفساد كأس العالم المقرر إقامته في روسيا هذا الصيف.

وكانت السلطات البريطانية عثرت على العميل الروسي سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فاقدي الوعي خارج مركز تجاري في مدينة سالزبري جنوبي إنجلترا في الرابع من مارس الجاري، وجرى نقلهما إلى المستشفى حيث يرقدان في حالة خطرة.

وتعتقد السلطات البريطانية أن سكريبال وابنته تعرضا لغاز الأعصاب الذي استخدم في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ العام الماضي.