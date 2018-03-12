وقال المتحدث باسم البيت الأزرق في بيان، إن الوزير تارو كونو أبلغ سوه هون، مدير المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية الاثنين، أنه ممتن لمساعي سيول التي أسفرت عن تقدم في الوضع المتوتر.

ويزور سوه طوكيو لمناقشة زيارته الأحدث لبيونغيانغ، التي اتفقت خلالها الكوريتان على عقد قمة في الشهر المقبل.

وزار سوه واشنطن أيضا الأسبوع الماضي عندما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحلول مايو، لمناقشة برنامج الشمال النووي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن من المقرر أن يلتقي سوه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وكبير أمناء مجلس الوزراء ويوشيهيدي سوغا، الثلاثاء.