وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ملعب كرة القدم، حيث تحطمت الطائرة شرق المدرج في مطار نيبال الدولي بالعاصمة كاتماندو.

وذكر المتحدث باسم المطار بريم ناث ثاكور، أن عمال إنقاذ انتشلوا جثثا متفحمة من حطام الطائرة، التي كانت تحمل 67 راكبا و4 من أفراد الطاقم.

وأضاف: "نحاول إخماد حريق شب في الطائرة وننتظر التفاصيل"، فيما جرى إغلاق المطار وجرى تحويل مسار كل الرحلات الأخرى، وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من موقع الحادث.

من جانبه، أوضح الناطق باسم الحكومة، نارايان براساد دوادي: "حتى الآن، تم نقل 20 مصابا إلى المستشفى. يحاول عناصر الشرطة والجيش تقطيع حطام الطائرة لإنقاذ آخرين".

وظهرت سيارات الطوارئ وهي تتوجه إلى موقع تصاعد الدخان فيما وقف أشخاص يتفرجون من بعيد أو يصورون عبر هواتفهم النقالة.

وتشتهر نيبال ذات الطبيعة الجبلية بالحوادث الجوية. وكثيرا ما تواجه الطائرات الصغيرة مشكلات في مسارات جوية بين الأقاليم.

وتحطمت طائرة ركاب تايلاندية قادمة من بانكوك، بينما كانت تحاول الهبوط في كاتماندو عام 1992 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.

والطائرة تابعة لشركة يو.إس-بانغلا وهي مشروع مشترك بين بنغلادش والولايات المتحدة.