وقال الرئيس الروسي في الفيلم التسجيلي "بوتين" ومدته ساعتان إن سبيريدون بوتن كان عضوا مهما بطاقم العاملين في مكتب ستالين، وفق ما أوردت "رويترز".

وكان الزعيم السوفيتي الراحل الذي توفي عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو ثلاثة عقود.

وأضاف بوتن في الفيلم أن جده "كان طباخا لدى لينين وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو".

وقال أندريه كوندراشوف الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في يناير، إن سبيريدون بوتن استمر في العمل طباخا لدى المؤسسة السوفيتية حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 86 عاما.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف صحة المعلومات الواردة في الفيلم واصفة إياها بـ"الدقيقة".

ولطالما أبدى الرئيس بوتن حنينه إلى الاتحاد السوفيتي، وقال إنه لو كان بوسعه أن يعود زمنيا إلى الوراء لسخر نفسه لمنع انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991.

ومن المقرر أن يخوض بوتن انتخابات الرئاسة في الـ18 من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يحقق فيها نصرا سهلا.