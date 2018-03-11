وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام روسية رسمية: "نفذ طاقم الطائرة ميغ 31 من القوات الجوية الفضائية، تدريبا عمليا قتاليا بإطلاق صاروخ خارق للصوت عالي الدقة من الأنظمة الصاروخية نوع كينجال في المنطقة المحددة".

وتابع البيان: "أقلعت المقاتلة الاعتراضية من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية في إطار تنفيذ مناوبة تجريبية قتالية. وتم الإطلاق بشكل طبيعي، وقد أصاب الصاروخ الخارق للصوت الهدف المعين في الموقع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه "بفضل خصائص الطيران الفنية العالية للطائرة ميغ31 ودقة الصاروخ البالستي الخارق للصوت، فإن الأنظمة الصاروخية من طراز كينجال، لا يوجد لها مثيل في العالم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، عن تطوير أسلحة حديثة قادرة على تجاوز منظومة الدرع الصاروخية والدفاع الجوي.

وأكد بوتن أن نظام الدفاع الجوي "كينجال" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكنه ضرب الهدف عن بعد أكثر 2000 كيلومتر، عبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 ديسمبر الماضي، بتنفيذ مهام قتالية تجريبية في مطارات المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.