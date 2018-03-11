وسبق أن قدم فلود المشورة القانونية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال إجراءات مساءلته.

وقال المصدر المطلع إن فلود اجتمع مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لكن القرار بشأن الوظيفة لم يتخذ بعد.

وفي نفس السياق قال مصدر آخر مطلع إن الاجتماع يأتي في حين يتفاوض الفريق القانوني الخارجي لترامب مع المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر بشأن مقابلة محتملة مع الرئيس.

ويحقق مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وفيما إذا كان هناك أي تواطؤ مع حملة ترامب الانتخابية، وربما عرقلة العدالة أثناء التحقيق.

ونفت روسيا التدخل في حملة الانتخابات. كما نفى ترامب وجود تواطؤ بين حملته وموسكو، أو عرقلة العدالة.