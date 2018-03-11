وقال الرئيس خلال تجمع السبت لناشطين جمهوريين في ولاية بنسلفانيا "شعارنا الجديد عندما سنقوم بحملتنا سيكون - لنحافظ على عظمة أميركا- علامة تعجب".



وترامب البالغ الحادية والسبعين كان قد لمح مرارا إلى أمله بالفوز بولاية رئاسية ثانية.



وقد عبّر ترامب السبت مجددا أمام حشد من المؤيدين الذين تجمعوا في مون تاونشيب، عن الأمل في أن يتنافس مع أوبرا وينفري في الانتخابات. وأبدى مجددا اقتناعه بفوزه إذا تنافس مع وينفري قائلا "أنا أعرف نقطة ضعفها".