وحسب رويترز، قال الوزير في كلمة ألقاها بجامعة جورج تاون "كل المحاكم تمتلك السلطة للفصل في قضايا وخلافات محددة لكنها لا تملك الفصل في المسائل المتعلقة بالسياسية".



وأضاف سيشنز "الفروع المسؤولة مباشرة أمام الناس يجب أن تنال احترامهم اللائق" مما نال استحسان وتصفيق الحاضرين في جامعة جورج تاون.



وقال سيشنز إن الأوامر القضائية التي تصدرها المحاكم الاتحادية على مستوى البلاد هي تجاوز للسلطة القضائية على الهيئتين التشريعية والتنفيذية.



والأوامر القضائية هي أحكام محكمة تمنع الحكومة من تطبيق القوانين على أي فرد في الدولة قبل محاكمته بمن في ذلك الأشخاص الذين ليسوا طرفا في الدعوى القضائية.



ومنذ توليه السلطة في يناير 2017 صدر 22 أمرا قضائيا ضد الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب وشمل ذلك الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر.



