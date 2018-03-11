واندلعت النيران ليل الخميس الجمعة بمسجد في لاوفن بشمال شتوتغارت، بحسب بيان مشترك لمكتب مدعي عام شتوتغارت وشرطة هايلبرون. حسب فرانس برس.



وأشار البيان إلى أن "مجهولين ألقوا العديد من قنابل المولوتوف عبر نافذة" المسجد الذي كان الإمام نائما بداخله.



وقد تمكن الإمام الذي لم يصب بجروح، من أن يخمد بنفسه الحريق الذي لم يتسبب بأضرار مادية.



والمحققون الذين فتحوا تحقيقا في "محاولة القتل" يعتقدون أن "خمسة أشخاص على الأقل" شاركوا بالهجوم، وفق ما أضاف البيان.



كما يبحث المحققون في احتمال وجود دافع عنصري أو كراهية للمسلمين.



وقد أدانت الجالية التركية في ألمانيا السبت "جريمة لا إنسانية" و"عملا إرهابيا لا يهدد البشر بشكل مباشر فحسب، بل يقوض أسس مجتمعنا".



في عام 2017، حصل 950 اعتداء على المسلمين أو على أماكن ذات صلة بالجالية الإسلامية في ألمانيا وأصيب ثلاثة وثلاثون شخصا وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.