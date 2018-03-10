ومن المتوقع أن تقدم لوبان الاقتراح خلال مؤتمر الحزب فى ليل غدا الأحد، وسوف يصوت عليه الأعضاء عن طريق الاقتراع بالبريد. كما سيتم الكشف عن هيكل القيادة الجديدة واللوائح الجديدة في المؤتمر الذي يستمر يومين.

ويأتي المؤتمر بمثابة إحياء لذكرى الانفصال عن والد لوبان، جان ماري لوبن، الذي أسس الجبهة الوطنية عام 1972 والذي وصف تسمية التغيير بأنه "خيانة".

من المرجح أن تبرز دائرة قيادة شابة، لكن ماري لوبان، ستظل المرشحة الوحيدة للرئاسة.