وذكرت دائرة مأمور مقاطعة (نابا) أن رجلا يرتدي درعا ويحمل سلاحا رشاشا دخل إلى دار (يونتفيل) للعجزة وأطلق من 15 الى 30 رصاصة على الأقل.

وفي وقت لاقح قال سناتور بالولاية للصحفيين إن المسلح كان عضوا في "باثواي هوم"وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.

من جهتها قالت دائرة شؤون العجزة في بيان أن الدار تضم نحو ألف شخص من العجزة أو المعاقين ما يجغلها من الأكبر في الولايات المتحدة.

وتقع الدار على بعد نحو ساعة من مدينة سان فرانسيسكو، وكان قد تم إخلاء المناطق المحيطة عندما كان المسلح داخل الدار ويحتجز الرهائن.