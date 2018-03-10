وقالت متحدثة باسم شرطة لندن "تم الاتصال بنا الساعة 16,20 بشأن أربعة متظاهرين كانوا في شرفة سفارة إيران" في حي نايت بريدج الراقي.

ولم يدخل المتظاهرون مبنى السفارة.

وأضافت المتحدثة "تم توقيف الأربعة نحو الساعة 18,40 بداعي الأضرار بأملاك الغير ولوجودهم بشكل غير قانوني في مكان دبلوماسي".

ونقلوا إلى مفوضية شرطة وسط لندن، بحسب المصدر ذاته.

وعبر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي "عن احتجاج إيران الشديد إلى السفير البريطاني في طهران، وطلب من الشرطة حماية مطلقة للدبلوماسيين الإيرانيين في لندن".

وتحدثت إيران عن إساءة للعلم الإيراني من جانب ما سمتهم أنصار "عقيدة متطرفة" يقيمون في المملكة المتحدة.