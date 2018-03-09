وأجرت بيونغ يانغ العام الماضي 20 تجربة للصواريخ البالستية، معظمها في ساعات مبكرة صباحا.

ودائما ما دعا مون إثر تلك التجارب مجلس الأمن القومي للانعقاد فورا في أوقات تم فيها إيقاظ مسؤولين ودبلوماسيين وصحافيين من نومهم.

لكن عندما التقى موفدو سيول هذا الأسبوع، تعهد كيم المرح بعدم إيقاظ مون من النوم بعد الآن.

ونقل مسؤول كوري جنوبي من القصر الرئاسي عن الزعيم الكوري الشمالي القول "اتخذت قراري اليوم، لن يتم إيقاظ الرئيس مون من النوم بعد الآن باتصالات في ساعة مبكرة صباحا".

وفي الاجتماع الذي استمر أربع ساعات الاثنين، وافق كيم على عقد قمة مع مون في أبريل وأعرب عن رغبته في لقاء الرئيس دونالد ترامب في موعد قريب وعرض مناقشة نزع السلاح النووي ووعد بعدم إجراء تجارب نووية خلال فترة المفاوضات.

واتفقت الكوريتان على إقامة خط ساخن بين الزعيمين.

وقال كيم "إذا لم تجر محادثات المسؤولين بشكل جيد وتصرفوا بغطرسة، يمكننا أنا والسيد الرئيس أن نتكلم مباشرة على الهاتف وترتيب الأمور بسهولة" وسط ضحك الموفدين من الجانبين.